Коллективный разум

Телемедицина повышает защищенность пациентов и врачей

«Сасово, здравствуйте, мы вас слышим и видим!» На связь с областной клинической больницей по видеоканалу выходят по очереди районные сосудистые центры. Сеансы телемедицины стали обычной практикой врачей. Сегодня в конференц-зале доклады из центральных районных больниц принимают специалисты ОКБ – и.о. заведующего нейрохирургическим отделением Николай Стариков, заместитель главного врача по лечебно-диагностической работе, руководитель регионального сосудистого центра Надежда Кирюхина и главный внештатный специалист-невролог области Любовь Михеева.

Врачи из Касимовского, Сасовского, Скопинского и других районов представляют клиническую картину с мест. Наиболее тяжелые случаи обсуждаются в ходе видеосвязи в режиме реального времени.

– В районах нет нейрохирургов, и показания к хирургическому лечению могут быть определены только таким путем – знакомством с данными обследования и докладом лечащего врача о состоянии больного. Следующий этап – это принятие решения: либо больной переводится к нам в нейрохирургическое отделение, либо наш доктор выезжает на место и проводит там операцию, – комментирует Николай Стариков. – Телесвязь дает возможность оперативно и качественно оказывать медицинскую помощь больным с инсультами.

– Эффект присутствия сто­процентный, – говорит руководитель регионального сосудистого центра Надежда Кирюхина. – Как будто бы наш специалист находится в районе и сам на компьютере просматривает снимки. Исчезла необходимость выезда врачей из областного центра в районы по сосудистым больным. Раньше для принятия решений требовались часы, а сейчас – минуты.

При необходимости врачи ОКБ проводят телемосты с коллегами из федеральных клиник – институтом Склифосовского, Пироговским центром и другими. Самые сложные больные отправляются на лечение туда.

За семь лет, прошедших с первого сеанса выдеосвязи в ОКБ с районами области, телемедицина спасла не одну сотню жизней. Решающее значение здесь имеет опыт консультантов. Их быстрое тактическое мышление передается коллегам на местах, так что ежедневные телемосты – это не только лечение, но и постоянная учеба. За считаные минуты можно собрать консилиум и прийти к оптимальному решению.

Составная часть цифровой экономики – телемедицина – прочно укореняется в лечебных учреждениях. Все они постепенно интегрируются в единый центр накопления медицинских знаний. Благодаря электронным коммуникациям лучший диагностический опыт становится достоянием большинства профессионалов, а это повышает защищенность как пациентов, так и врачей.

В ближайшее время в ОКБ планируют связать телемостом еще и санавиацию, а работу телекоммуникационной сети сделать круглосуточной.

В этом случае время для оказания экстренной помощи пациентам сократится до минимального, а даже несколько выигранных минут могут оказаться для человека бесценными.