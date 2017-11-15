23:45 МСК
Среда
15 / 11 / 2017
Выпуск № 197 (5484)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
110

Коллективный разум

00:01 / РВ ТВ
Телемедицина повышает защищенность пациентов и врачей
Автор фото: Димитрий Соколов | Коллективный разум
Фото автора.

«Сасово, здравствуйте, мы вас слышим и видим!» На связь с областной клинической больницей по видеоканалу выходят по очереди районные сосудистые центры. Сеансы телемедицины стали обычной практикой врачей. Сегодня в конференц-зале доклады из центральных районных больниц принимают специалисты ОКБ – и.о. заведующего нейрохирургическим отделением Николай Стариков, заместитель главного врача по лечебно-диагностической работе, руководитель регионального сосудистого центра Надежда Кирюхина и главный внештатный специалист-невролог области Любовь Михеева.

Врачи из Касимовского, Сасовского, Скопинского и других районов представляют клиническую картину с мест. Наиболее тяжелые случаи обсуждаются в ходе видеосвязи в режиме реального времени.

– В районах нет нейрохирургов, и показания к хирургическому лечению могут быть определены только таким путем – знакомством с данными обследования и докладом лечащего врача о состоянии больного. Следующий этап – это принятие решения: либо больной переводится к нам в нейрохирургическое отделение, либо наш доктор выезжает на место и проводит там операцию, – комментирует Николай Стариков. – Телесвязь дает возможность оперативно и качественно оказывать медицинскую помощь больным с инсультами.

– Эффект присутствия сто­процентный, – говорит руководитель регионального сосудистого центра Надежда Кирюхина. – Как будто бы наш специалист находится в районе и сам на компьютере просматривает снимки. Исчезла необходимость выезда врачей из областного центра в районы по сосудистым больным. Раньше для принятия решений требовались часы, а сейчас – минуты.

При необходимости врачи ОКБ проводят телемосты с коллегами из федеральных клиник – институтом Склифосовского, Пироговским центром и другими. Самые сложные больные отправляются на лечение туда.

За семь лет, прошедших с первого сеанса выдеосвязи в ОКБ с районами области, телемедицина спасла не одну сотню жизней. Решающее значение здесь имеет опыт консультантов. Их быстрое тактическое мышление передается коллегам на местах, так что ежедневные телемосты – это не только лечение, но и постоянная учеба. За считаные минуты можно собрать консилиум и прийти к оптимальному решению.

Составная часть цифровой экономики – телемедицина – прочно укореняется в лечебных учреждениях. Все они постепенно интегрируются в единый центр накопления медицинских знаний. Благодаря электронным коммуникациям лучший диагностический опыт становится достоянием большинства профессионалов, а это повышает защищенность как пациентов, так и врачей.

В ближайшее время в ОКБ планируют связать телемостом еще и санавиацию, а работу телекоммуникационной сети сделать круглосуточной.

В этом случае время для оказания экстренной помощи пациентам сократится до минимального, а даже несколько выигранных минут могут оказаться для человека бесценными.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 197 (5484) от 15 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
С высочайшим визитом
пребывает в регионе глава Российского Императорского Дома Великая княгиня Мария Владимировна
Вероника Шелякина
Вести районов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Из официальных источников
Сохраним великое наследие
ДмитриЙ Медведев утвердил план развития объекта «Есенинская Русь» в Рязанской области
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Как решать проблемы садоводов
Об исполнении поручения губернатора
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
В соответствии с «дорожной картой»
оказывается помощь обманутым дольщикам
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Приоритетные задачи
Инвестиции в коммунальную отрасль набирают обороты
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Учатся животноводы
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В последний путь
Рязань простилась с Героем Советского Союза, легендарным десантником Альбертом Евдокимовичем Слюсарем
Вячеслав Астафьев
Образование и Наука
Средство от «выгорания»
В Рязани проходит необычный конкурс педагогического мастерства
Татьяна Банникова
Актуально
Пирамиды расставили сети
В Интернете активизировались финансовые мошенники
Авторская колонка
Будьте взаимно вежливы
Ольга Драган
Культура
Десять лет в движении
В праздничном сезоне Губернский бал будет чествовать дебютантов и популяризировать народные танцы
Татьяна Клемешева
Общество
Новогодний подарок – чистота
Рязанцы смогут бесплатно получить во дворы контейнеры для раздельного сбора отходов
Татьяна Клемешева
Общество
При отсутствии фонарей
Полицейские изобличили злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений пожилых женщин на темных улицах и переулках Рязани
Вячеслав Астафьев
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы