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Выпуск № 197 (5484)
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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

ЧУЧКОВО. В районном Доме культуры состоялся областной конкурс передвижных клубных учреждений «Российской глубинке посвящается». В конкурсе приняли участие творческие коллективы из пяти районов области: Александро-Невского, Ухоловского, Путятинского, Сапожковского, Шиловского. По итогам конкурса дипломом 1 степени был награжден коллектив МУК «Шиловский районный Дворец культуры».

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. Благовское поселение завоевало золотую медаль во всероссийском конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий». Главе поселения Ивану Максимкину вручили награду в министерстве сельского хозяйства Рязанской области. В поселении есть центральный газопровод и водопровод, организовано регулярное транспортное сообщение. В селе Благие построен новый храм и мемориальный комплекс погибшим воинам, восстановлена церковь в селе Студенки. Работают образовательные и культурно-досуговые учреждения, библиотеки, магазины, новые медицинские ФАПы.  В поселении развивается народное творчество: выступают самодеятельные хоровые группы «Любава», «Студенковские певуньи», фольклорная группа «Гармония». На обустроенных стадионах  и в спортивных залах проводятся областные и межрайонные соревнования по футболу, легкой атлетике, волейболу,  шашкам и шахматам. Кроме того, в поселении построен комплексный жилой центр в селе Студенки, новые дома возведены с применением энергосберегающих технологий и современных стройматериалов.

КОРАБЛИНО. Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина посетила фельдшерско-акушерский пункт и основную общеобразовательную школу в Незнанове, Пехлецкую среднюю школу, детские сады – «Солнышко» в Пехлеце и «Колокольчик» в поселке Газопровод, комплексный центр соцобслуживания в Кораблине. Екатерина Мухина проверила правильность ведения документации, побеседовала с медиками, педагогами, школьниками и воспитанниками дошкольных учреждений.

СПАССК. В районном центре дополнительного образования прошла историческая конференция «Рязанская земля. История. Памятники. Люди», посвященная Году единства российской нации. Юные исследователи и их наставники представили на суд жюри пятнадцать краеведческих работ. Каждый участник сопровождал свой рассказ фотографиями и иллюстрациями на экране. Исследовательская работа юных краеведов заключалась в том, чтобы собрать материал, систематизировать его, опросить местных жителей и очевидцев того или иного события.

ПРОНСК. В районе прошли плановые учения по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Преподаватели учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Рязанской области провели очные занятия с руководителями и специалистами учреждений и предприятий района. На учениях рассмотрели вопросы нормативно-правового регулирования и организационные основы в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС, организации обеспечения пожарной безопасности, другие.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 197 (5484) от 15 ноября 2017 года
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