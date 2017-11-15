23:45 МСК
Среда
15 / 11 / 2017
Выпуск № 197 (5484)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
132

В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного ребенка в больнице

10:49 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, по факту смерти в акушерском отделении Шиловской ЦРБ новорожденного младенца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, вечером 21 октября этого года в акушерском отделении Шиловской ЦРБ, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, скончался новорожденный. Вместе с тем, своевременное проведение необходимых медицинских мероприятий роженице могло сохранить жизнь младенца.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе допрашиваются медицинские работники, изъята необходимая документация, назначены соответствующие экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За сутки в Рязанской области зафиксировали 20 преступлений

Региональное отделение ОНФ обратилось к властям Рязани с просьбой приостановить решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

С высочайшим визитом

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:13
Семь спектаклей представят артисты различных театров на рязанской сцене в рамках II международного театрального фестиваля «Свидания на Театральной»
17:29
В Рязани временно закроют движение в районе железнодорожного переезда на Куйбышевском шоссе
17:27
Рязанские снайперы оказались самыми меткими на турнире подразделений специального назначения ФСИН России ЦФО
17:12
В Рязани один из частных перевозчиков обновит автопарк автобусами большей вместимости
17:10
Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день философии
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы