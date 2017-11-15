В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного ребенка в больнице

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, по факту смерти в акушерском отделении Шиловской ЦРБ новорожденного младенца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, вечером 21 октября этого года в акушерском отделении Шиловской ЦРБ, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, скончался новорожденный. Вместе с тем, своевременное проведение необходимых медицинских мероприятий роженице могло сохранить жизнь младенца.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе допрашиваются медицинские работники, изъята необходимая документация, назначены соответствующие экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.