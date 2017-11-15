Сотрудница магазина в Рязанской области продавала подросткам алкоголь

Ей грозит штраф в размере 80 тысяч рублей

По информации УМВД России по области, в полицию поступили сведения, что в одном из магазинов поселка Октябрьский Михайловского района продают спиртное подросткам. Сотрудники полиции провели рейд, во время которого рядом с магазином встретили подростка с пивом. Юноша рассказал, в каком магазине купил спиртное. Позже полицейские выяснили, что продавец (52-летняя жительница Михайлова) уже не первый раз продает спиртное несовершеннолетним.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ.