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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Сотрудница магазина в Рязанской области продавала подросткам алкоголь

10:53 / Общество
Ей грозит штраф в размере 80 тысяч рублей

По информации УМВД России по области, в полицию поступили сведения, что в одном из магазинов поселка Октябрьский Михайловского района продают спиртное подросткам. Сотрудники полиции провели рейд, во время которого рядом с магазином встретили подростка с пивом. Юноша рассказал, в каком магазине купил спиртное. Позже полицейские выяснили, что продавец (52-летняя жительница Михайлова) уже не первый раз продает спиртное несовершеннолетним.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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