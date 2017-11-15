Рязанцам напоминают: завтра Международный день, посвященный терпимости

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В следующем году Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвящённый терпимости (International Day for Tolerance). Декларация принципов терпимости гласит, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Согласно документу, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Терпимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации. Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является, согласно декларации, воспитание, которое начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других.

Источник: www.calend.ru