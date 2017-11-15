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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
105

Рязанского пенсионера подозревают в убийстве

10:55 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, в отношении 66-летнего рязанца возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 14 ноября этого года в одной из квартир жилого дома по улице Тракторный проезд в Рязани пенсионер, который находился в состоянии алкогольного опьянения, поругался с братом своей жены, который пришел навестить больную родственницу. В ходе ссоры пенсионер выстрелил из обреза в мужчину. От полученных ран он скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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