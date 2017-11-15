С начала года АПК Рязанской области оказали бюджетную поддержку в размере свыше 2 миллиардов 237 миллионов рублей

Как сообщает сайт регионального минсельхоза, по состоянию на 10 ноября этого года министерство сельского хозяйства и продовольствия области перечислило субсидий на сумму 2 миллиарда 237 миллионов 946 тысяч рублей. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства составили 252 миллиона 129 тысяч рублей, поддержка на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе составили 1 миллиард 10 миллионов 224 тысяч рублей. Размер субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве превысил 293 миллиона 364 тысячи рублей. Господдержка на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса составила 249 миллионов 304 тысячи рублей. 8 миллионов 837 тысяч рублей выделили на единовременные и ежемесячные пособия молодым специалистам агропромышленного комплекса. На социальные выплаты на возмещение части затрат на процентные ставки по кредитам на строительство (приобретение) жилья ушло 62,5 тысячи рублей. Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» составили 223 миллиона 396 тысяч рублей. Садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в Рязанской области выделил субсидии в сумме 189,4 тысячи рублей.

На возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ выделили 54 миллиона 189 тысяч рублей, на возмещение части затрат на производство и реализацию молока за 1 полугодие этого года – 380 тысяч рублей.

Более 61 миллиона 906 тысяч рублей субсидий предоставили на возмещение части затрат на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления, на возмещение части затрат на поддержку племенного коневодства ушло 5 миллионов рублей. Субсидирование расходов по проведению агрохимического обследования земель обошлось в 1 миллион 207 тысяч рублей. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей при реализации культуртехнических мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения составили 20 миллионов рублей. На возмещение части затрат на проведение работ по агрохимической мелиорации земель ушло 2 миллиона 366 тысяч рублей, на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса – 55 миллионов 387 тысяч рублей.