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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Житель Рязанской области ограбил магазин

11:13 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился предприниматель, который рассказал, что кто-то ограбил его торговую палатку, находящуюся в помещении одного из торговых центров в рабочем поселке Сапожок.

Торговый павильон был оборудован большим количеством витрин, под стеклом которых были выставлены мобильные телефоны и цифровая техника. Работник павильона заметил, что у одной из витрин, находящихся неподалеку от входа в торговый центр, разбито стекло и пропали четыре смартфона. Сотрудники полиции выехали на место преступления и опросили работников торгового центра. Оказалось, что продавцы не видели момента кражи и даже не слышали звона стекла. Однако продавцы обратили внимание оперативников уголовного розыска на нескольких незнакомых мужчин, которые были явно не местными, но уже три-четыре дня подряд заходили в магазин за покупками. Эта компания проявляла нескрываемый интерес ко всем торговым павильонам, неоднократно осматривала их. Оказалось, мужчины – специалисты строительной фирмы, которые прибыли в поселок на работу.

Когда предполагаемое местонахождение этой компании было установлено, в полицию поступили сведения, что на окраине поселка какой-то мужчина продает новый смартфон. Полицейские задержали его. Выяснилось, что задержанный - один из незнакомцев-строителей и он причастен к краже из торгового центра. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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