Сборная России с игроками главной хоккейной команды Рязанской области в зарубежном турне по Канаде уступила хозяевам в пятом матче

Команда Валерия Брагина, в состав которой главный тренер пригласил игроков ХК «Рязань» защитника Александра Калинина и форварда Ивана Романова, в пятом поединке шестиматчевой серии CIBC CANADA Russia Sepies встретилась со сборной Квебека. В первом периоде россияне открыли счет, канадцы его сравняли, а в заключительном игровом отрезке гости в меньшинстве пропустили две шайбы. Сказалась, конечно же, усталость. Играть пришлось на следующий же день после поражения (2:4) от сборной хоккейной лиги Онтарио, соперники же не имели такой соревновательной нагрузки, вышли на лед со свежими силами и одержали победу – 3:1.

Хозяева ведут в серии – 3:2. Нашей дружине осталось провести последний матч – против этой же юниорской команды из Квебека.