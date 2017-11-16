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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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За десять месяцев должники из Рязанской области выплатили более 50 миллионов рублей исполнительского сбора

11:47 / Общество

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства на должника налагается денежное взыскание — исполнительский сбор, который зачисляется в федеральный бюджет. Исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с граждан или индивидуальных предпринимателей и десяти тысяч рублей с организации. Если исполнительный документ неимущественного характера не исполнен, исполнительский сбор с граждан или индивидуальных предпринимателей устанавливается в размере пяти тысяч рублей, с должника-организации — пятидесяти тысяч рублей.

Взысканные в Рязанской области за 10 месяцев этого года 50,5 миллиона рублей исполнительского сбора пополнили федеральный бюджет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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