В Рязани иномарка сбила 4-летнюю девочку и коляску с грудным ребенком

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло сегодня в 07.25 в Рязани во дворе дома 52 по улице Октябрьский городок. Здесь неизвестный водитель, управляя автомобилем «Рено», при движении задним ходом сбил на 4-летнюю девочку и находившуюся в детской коляске девочку в возрасте одного месяца. Дети были с матерью.

После ДТП водитель бросил автомобиль и убежал. На место прибыли сотрудники полиции. В настоящее время оперативники устанавливают личность нарушителя. В результате ДТП незначительные травмы получили оба ребенка, их осмотрели медики, госпитализация не потребовалась.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.