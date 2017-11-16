22:52 МСК
Четверг
16 / 11 / 2017
Выпуск № 198 (5485)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
1915

В Рязани иномарка сбила 4-летнюю девочку и коляску с грудным ребенком

11:49 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло сегодня в 07.25 в Рязани во дворе дома 52 по улице Октябрьский городок. Здесь неизвестный водитель, управляя автомобилем «Рено», при движении задним ходом сбил на 4-летнюю девочку и находившуюся в детской коляске девочку в возрасте одного месяца. Дети были с матерью.

После ДТП водитель бросил автомобиль и убежал. На место прибыли сотрудники полиции. В настоящее время оперативники устанавливают личность нарушителя. В результате ДТП незначительные травмы получили оба ребенка, их осмотрели медики, госпитализация не потребовалась.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области горели гараж и автомобиль

В Рязанской области сбили пешехода

От отравления угарным газом в Рязани погибла супружеская пара

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:55
Рязанский спортсмен завоевал «бронзу» Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ на марафонских дистанциях
17:41
В Рязани депутаты гордумы поддержали инициативу по уменьшению штрафа за нарушение использования платных парковок
17:31
Осенью в Рязани ликвидировали 56 несанкционированных свалок
17:30
В Рязанской области горел трактор-погрузчик
17:27
В Рязани проходит неделя Белой трости
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы