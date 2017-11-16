Рязанцам напоминают: завтра Международный день отказа от курения

Ежегодно в третий четверг ноября в ряде западных стран мира отмечается День отказа от курения (No Smoking Day). Он был установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году. По данным Всемирной организации здравоохранения каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за три секунды). В России курит минимум каждая десятая женщина, курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной смерти не менее чем миллиона граждан России.

Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье. Поэтому в рамках Дня отказа от курения во многих странах активистами и представителями учреждений здравоохранения проводятся различные просветительские и благотворительные акции, призванные просвещать население о вреде никотина и способах отучения от курения. Напомним, что ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака (World No Tobacco Day).

Источник: www.calend.ru