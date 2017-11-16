В Рязани дети с аутизмом получили оснащенный класс

Теперь в школе-интернате «Вера» такие дети смогут учиться

А помог им в этом фонд «ПроДетство» при содействии гипермаркета «Глобус». Помещение состоит из нескольких зон – учебная, игровая, релаксационная, место для приема пищи и спальня. В классе обучаются 4 ребенка с расстройством аутистического спектра, которым по решению психолого-медико-психологической комиссии показано обучение в данном классе.

Ранее в интернате были «смешанные» классы, где обучались дети с разными диагнозами. Но для некоторых детей с аутизмом часто нужен особый подход и особые условия, что позволит ребенку раскрыться и начать обучение.

Ребята пока обучаются по индивидуальному плану, но уже можно отметить, что они начали доверять учителю и общаться с ним, специалистами и своими старшими наставниками.

Для комфортного обучения класс оснастили одноместными «растущими» партами и стульями. Их ростовку можно увеличивать до 9-го класса, что очень удобно, так как дети будут обучаться в этом помещении до выпуска из интерната.

В удобные шкафы смогли положить не только пособия для учебы, но и игрушки, чтобы дети смогли успокоиться. Есть и обучающие полки. Там лежат предметы, которыми можно играть на перемене. И все это обязательно подписывают, для того, чтобы дети визуально осваивали написание букв и слов.

Для детей с аутизмом необходимо наличие релаксационной зоны. Ребята понимают, что в данный момент они нуждаются в расслаблении и уходят в эту зону. В ней есть кресло, диван и любимая детьми кресло-качалка.

В спальнях ребята отдыхают. Для комфортного и полноценного отдыха были приобретены удобные кровати из дерева и ортопедические матрасы.

Подходит к концу вторая четверть (обучение в интернате происходит по системе 5:1). И хочется отметить, что дети адаптировались и потихоньку обучаются по индивидуальной программе.