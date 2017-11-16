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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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В агропредприятиях Рязанской области продолжается рост производства молока

14:23 / Экономика
По состоянию на 1 ноября в сельскохозяйственных предприятиях области произведено 289,7 тыс. тонн молока, что превышает уровень прошлого года на 5,4 процента

Наибольший рост производства молока с начала года в сравнении с соответствующим периодом 2016 года достигли селькохозяйственные предприятия Захаровского (+3 тыс. тонн), Пителинского (+ 1,4 тыс. тонн), Пронского (+ 1,7 тыс. тонн), Рыбновского (+ 3,3 тыс. тонн), Ряжского (+1,8 тыс. тонн), Рязанского (+2,7 тыс.тонн), Старожиловского (+2,3 тыс. тонн) и других районов нашего региона. Важными составляющими положительной динамики являются качественные корма и продуктивный скот с высоким генетическим потенциалом, а также динамичный выход на проектную мощность построенных и реконструированных за последние годы животноводческих помещений.

За 10 месяцев года увеличилась и продуктивность дойного стада. Так на 1 ноября надой на фуражную корову по области составил 5275 кг (+412 кг к 2016 году).

Достойных показателей в увеличении продуктивности в молочном животноводстве региона достигли животноводы ООО «АПК «Русь» Рыбновского района – 6732 кг (+409 кг), ООО «Вакинское Агро» - 7030 кг (+736 кг), ООО «Простор» Захаровского района – 7179 кг (+135 кг), колхоз «Заветы Ильича» Касимовского района – 7943 кг (+1274 кг), ООО «ОКА МОЛОКО» Пителинского района – 7465 кг (+1025 кг), ООО «Ряжский Агроцентр» Ряжского района – 6869 кг (+905 кг), СПК «Надежда» Александро-Невского района – 6702 кг (+694 кг).

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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