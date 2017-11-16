Жителей Рязанской области осудят за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Ермишинского района. Его обвиняют в совершении убийства. Его и его 29-летнюю сестру также обвиняют в покушении на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, вечером 28 марта этого года брат и сестра – жители деревни Узково Ермишинского района, зная, что соседей нет дома, проникли к ним в дом, чтобы украсть картошку. В это время в дом вошла родственница хозяев. Женщина увидела обвиняемых и стала предъявлять им претензии по поводу их незаконного нахождения в доме. Поняв, что женщина их узнала и может сообщить в полицию, девушка убежала, а молодой человек начал бить женщину по голове. От травм она скончалась на месте преступления. Тело погибшей злоумышленник закопал в подполе дома, где его и обнаружили родственники, обеспокоенные пропажей женщины.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Рязанской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.