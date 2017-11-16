Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 11.08 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Трудовой в Рязани. В жилом кирпичном доме загорелось подсобное помещение. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 5 сотрудников государственной противопожарной службы.
В жилом доме в Рязани произошел пожар
15:41 15.11.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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