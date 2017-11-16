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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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В жилом доме в Рязани произошел пожар

15:41 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 11.08 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Трудовой в Рязани. В жилом кирпичном доме загорелось подсобное помещение. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 5 сотрудников государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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