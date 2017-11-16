В Рязани кванториум уже работает, в России будут создаваться новые кванториумы

Об этом министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила в ходе сегодняшней пресс-конференции, посвященной предварительным итогам реализации приоритетных проектов в сфере образования за 2017 год.

Во встрече министра с журналистами приняла участие корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Людмила Иванова.

Руководитель профильного федерального ведомства рассказала представителям СМИ о том, что в России сейчас реализуются шесть проектов в сфере образования и науки. Часть из них связаны с исполнением Майских Указов Президента России Владимира Путина.

Один из важнейших проектов касается обеспечения доступного дополнительного образования для детей.

Этот проект включает в себя создание в регионах модельных центров, которые должны стать ядром системы допобразования; центров выявления и поддержки талантливых детей, а также создание кванториумов.

– Кванториум – это уникальная среда для развития ребенка, – подчеркнула Ольга Васильева.

Напомним, кванториум «Технопарк Дружба» открылся в Рязани в начале нынешнего ученого года. Юные рязанцы занимаются там робототехникой, программированием, проектированием и созданием беспилотных летательных аппаратов, информатикой, знакомятся с нанотехнологиями.