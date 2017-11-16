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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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Пьяный житель Рязанской области покатался на своей машине, а потом сообщил, что ее угнали

16:07 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД в ходе патрулирования улиц Спасска заметили, как двое мужчин распивали спиртное у припаркованного автомобиля «ВАЗ-2114». Мужчины сели в автомобиль и выехали на дорогу.

Инспекторы на служебном авто догнали «Жигули», и потребовали остановиться, но «ВАЗ» продолжил движение. Вскоре автомобиль нарушителей выехал на проселочную дорогу и увяз в грязи. Когда машина остановилась, двое мужчин выскочили из салона и убежали в ближайший лес.

Собственник «Жигулей» объявился через несколько часов. 28-летний местный житель заявил, что его машину угнали. Однако в ходе проверки полицейские выяснили, что хозяин «Жигулей» во время «угона» сам был в салоне автомобиля, а за рулем находился приятель. Пытаясь избежать наказания за нарушение правил дорожного движения, мужчина решился на обман, однако провести полицейских ему не удалось.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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