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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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На всероссийских соревнованиях команда юных баскетболистов Рязанской области неудачно выступила

16:08 / Спорт

Сегодня в Рязани, на паркете Дворца детского творчества, финишировал групповой этап предварительной стадии соревнований российской детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ). В ходе турнира в первом матче рязанцы уступили «Спартаку-Приморье» (Приморский край) – 53:84, во втором – дружине «Динамо – Юность Москвы» – 47:77, в третьем нанесли поражение команде «Университет-Югра – АВЕРС» – 55:49, в заключительном поединке проиграли «Иркуту» – 43:81 и в итоге заняли четвертое место из пяти. Победительницей стала команда «Динамо – Юность Москвы». Рязанцы выбыли из борьбы за награды российской детско-юношеской баскетбольной лиги. Нашей дружине, которую тренирует Владимир Казаков, предстоит большая «работа над ошибками». Нужно больше и качественнее тренироваться, чтобы в соревнованиях добиваться успехов, быть достойной сменой главной команде области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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