В роли одного из лидеров главная женская волейбольная команда Рязанской области возьмет старт во втором туре российского первенства

Второй тур первого этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» (первая группа) будет проведен в спортзале Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Борьбу за выход в следующую стадию соревнований волейбольный клуб «Рязань» начинает в роли одного из лидеров соревнований: после первого тура два очка наша дружина уступает команде «Динамо – УОР» из Казани, одно – самарской «Искре». На три очка от рязанок отстают волейболистки пензенской команды «Университет – Визит», еще на два – игроки «Италмаса – Иж ГТУ» из Ижевска.

«Команды в нашей группе подобрались равные по силам, – считает главный тренер ВК «Рязань» Андрей Оглы. – Явных фаворитов нет, аутсайдеров – тоже. В первом туре ни одному из коллективов не удалось избежать поражений. Ставим задачу во втором, домашнем, туре взять максимум очков, чтобы занять первое – второе места, дающие право войти в первую шестерку команд (в финал выходят по два коллектива от каждой группы) и побороться за окончательную победу в первенстве.

Сегодня ВК «Рязань» встретится с «Университетом – Визитом», завтра – с «Искрой», 17 ноября – с «Италмасом – Иж ГТУ» (начало всех поединков – в 18.00). В заключительном матче турнира 19 ноября рязанки сыграют с командой «Динамо – УОР» (начало – в 13.00).