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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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В роли одного из лидеров главная женская волейбольная команда Рязанской области возьмет старт во втором туре российского первенства

16:09 / Спорт

Второй тур первого этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» (первая группа) будет проведен в спортзале Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Борьбу за выход в следующую стадию соревнований волейбольный клуб «Рязань» начинает в роли одного из лидеров соревнований: после первого тура два очка наша дружина уступает команде «Динамо – УОР» из Казани, одно – самарской «Искре». На три очка от рязанок отстают волейболистки пензенской команды «Университет – Визит», еще на два – игроки «Италмаса – Иж ГТУ» из Ижевска.

«Команды в нашей группе подобрались равные по силам, – считает главный тренер ВК «Рязань» Андрей Оглы. – Явных фаворитов нет, аутсайдеров – тоже. В первом туре ни одному из коллективов не удалось избежать поражений. Ставим задачу во втором, домашнем, туре взять максимум очков, чтобы занять первое – второе места, дающие право войти в первую шестерку команд (в финал выходят по два коллектива от каждой группы) и побороться за окончательную победу в первенстве.

Сегодня ВК «Рязань» встретится с «Университетом – Визитом», завтра – с «Искрой», 17 ноября – с «Италмасом – Иж ГТУ» (начало всех поединков – в 18.00). В заключительном матче турнира 19 ноября рязанки сыграют с командой «Динамо – УОР» (начало – в 13.00).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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