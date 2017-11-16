Штраф в 120 тысяч рублей выплатит житель Рязанской области за применение насилия в отношении сотрудника ДПС

Как сообщает сайт областной прокуратуры, в июне этого года осудили жителя поселка Шилово. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ.

Было установлено, что на одной из автодорог инспектор ДПС остановил автомобиль, за рулем которого находился Лохин И.Е.. Полицейский открыл водительскую дверь, представился и потребовал от водителя заглушить двигатель автомобиля. Когда водитель проигнорировал его требование, он протянул руку к замку зажигания и попытался самостоятельно заглушить двигатель. В этот момент Лохин включил переднюю передачу и поехал вперед, сбив сотрудника полиции с ног. Колесо автомобиля наехало на голень левой ноги сотрудника полиции.

Шиловский районный суд признан Лохина И.Е. виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

Не согласившись с приговором, защитник осужденного обжаловал приговор в апелляционной инстанции, однако там приговор Шиловского районного суда оставили без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.