22:50 МСК
Четверг
16 / 11 / 2017
Выпуск № 198 (5485)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
150

Штраф в 120 тысяч рублей выплатит житель Рязанской области за применение насилия в отношении сотрудника ДПС

16:17 / Общество

Как сообщает сайт областной прокуратуры, в июне этого года осудили жителя поселка Шилово. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ.

Было установлено, что на одной из автодорог инспектор ДПС остановил автомобиль, за рулем которого находился Лохин И.Е.. Полицейский открыл водительскую дверь, представился и потребовал от водителя заглушить двигатель автомобиля. Когда водитель проигнорировал его требование, он протянул руку к замку зажигания и попытался самостоятельно заглушить двигатель. В этот момент Лохин включил переднюю передачу и поехал вперед, сбив сотрудника полиции с ног. Колесо автомобиля наехало на голень левой ноги сотрудника полиции.

Шиловский районный суд признан Лохина И.Е. виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

Не согласившись с приговором, защитник осужденного обжаловал приговор в апелляционной инстанции, однако там приговор Шиловского районного суда оставили без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Пьяный житель Рязанской области покатался на своей машине, а потом сообщил, что ее угнали

В Рязани кванториум уже работает, в России будут создаваться новые кванториумы

Жителей Рязанской области осудят за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:55
Рязанский спортсмен завоевал «бронзу» Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ на марафонских дистанциях
17:41
В Рязани депутаты гордумы поддержали инициативу по уменьшению штрафа за нарушение использования платных парковок
17:31
Осенью в Рязани ликвидировали 56 несанкционированных свалок
17:30
В Рязанской области горел трактор-погрузчик
17:27
В Рязани проходит неделя Белой трости
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы