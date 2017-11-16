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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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Сегодня завершился официальный визит в Рязанскую область великой княгини Марии Владимировны

16:24 / Общество
Автор фото: Александр Королев | Сегодня завершился официальный визит в Рязанскую область великой княгини Марии Владимировны
Фото: Александр Королев.

С 11 по 15 ноября в нашем регионе с официальным визитом побывала делегация Российского императорского дома во главе с Великой княгиней Марией Владимировной.

Сегодня великая княгиня Мария Владимировна встретилась с рязанскими журналистами. На пресс-конференции, которая состоялась в конгресс-отеле «Форум», Ее Императорское Высочество рассказала об итогах визита в Рязанскую область, о деятельности Императорского дома, его благотворительных, культурных проектах, поделилась воспоминаниями о своем первом приезде в Россию в 1992 году.

– В ноябре 1991 года на референдуме было принято решение о возвращении Северной столице ее исторического имени – Санкт-Петербург. Тогдашний мэр города Анатолий Собчак пригласил на торжества моих родителей. Состоялась их первая встреча со Святейшим Патриархом Алексием II. В 1992 году планировался визит всей нашей семьи в Москву, но, к сожалению, отец скоропостижно скончался. По решению российских властей его похоронили в родовой усыпальнице в Петропавловском соборе Петропавловской крепости, где покоятся наши предки. Это было первое после революции захоронение главы Императорского дома на родине. Так что впервые я приехала в Россию в 1992 году на похороны отца. У меня была смесь чувств: огромная радость, что наконец-то я могу побывать на родине, и боль от того, что папы не стало, – говорит великая княгиня Мария Владимировна. – Родители мне всегда рассказывали, что в России все самое лучшее. И в свой первый приезд сюда я была печально удивлена: ходила по грязным улицам и видела хмурые лица людей, как будто у них за спиной висели тяжелые мешки. Сегодня, конечно, многое изменилось, жизнь в стране стала гораздо лучше.

Великая княгиня поделилась мнением об интерпретации образа рода Романовых в кино.

– Многие фильмы, касающиеся императорской семьи, сняты легкомысленно. Конечно, больно от этого, потому что у людей после их просмотров остаются в памяти искаженные исторические факты и рождаются мифы. На мой взгляд, это делается ради коммерческой выгоды, – говорит великая княгиня Мария Владимировна.

Из Рязани делегация Императорского дома отправилась в Москву, где примет участие в богослужении в Донском монастыре в память о решении Собора 1917 года о восстановлении патриаршества. Великая княгиня Мария Владимировна встретится со Святейшим Патриархом Кириллом. Также в столице она посетит Общественную палату РФ, где примет участие в обсуждении вопросов развития благотворительной деятельности.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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