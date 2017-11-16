Завтра в Рязани по ряду адресов отключат холодную воду

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 09.00 до 17.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Кальная, д. 5, д. 10,

ул. Фирсова, д. 31а, д. 33.