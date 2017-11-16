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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день философии

17:10 / Общество

Дата была провозглашена на 33-й сессии Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году. С тех пор ежегодно в третий четверг ноября в мире отмечают день философии, который призван приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли.

Философия рождается из природного устремления людей интересоваться собой и миром, в котором они живут. Философия учит нас мыслить, исследовать фундаментальные истины, строить собственные выводы. В течение многих веков в различных культурах философия рождала концепции, идеи и труды по обоснованному анализу и закладывала основу критическому, независимому и творческому мышлению.

День философии отмечается более чем в 70 странах-членах ЮНЕСКО во всем мире. В этот день проходят различные акции на местном, национальном и международном уровнях: философские диалоги и кафе, дискуссии и круглые столы, конференции и семинары, выставки и презентации с участием философов и ученых, преподавателей, студентов, школьников, представителей культуры, образования, СМИ и широкой общественности.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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