В Рязани один из частных перевозчиков обновит автопарк автобусами большей вместимости

Как сообщает сайт администрации областного центра, один из частных городских перевозчиков – «Рязаньтрансавто ХIII» – планирует приобрести 24 автобуса марки «ПАЗ Вектор NEXT». Стоимость одного автобуса вместимостью 57 мест составляет порядка 4 миллионов рублей. Автобусы выйдут на маршруты в первом полугодии 2018 года.

Ранее в городской администрации представители обкома профсоюза работников жизнеобеспечения, муниципальных и коммерческих перевозчиков обсудили переход коммерческих перевозчиков на автобусы большей вместимости. Эта мера позволит сократить количество «небольших» маршруток, что значительно разгрузит транспортный поток.