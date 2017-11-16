Рязанские снайперы оказались самыми меткими на турнире подразделений специального назначения ФСИН России ЦФО

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по области, прошел турнир среди снайперских пар подразделений специального назначения специального назначения ФСИН России ЦФО. Участие в нем приняли 12 команд. Организаторами соревнований вот уже третий год является отдел специального назначения «Росич» УФСИН России по Рязанской области.

Участникам турнира предстояло выполнить 7 упражнений на дистанциях от 100 до 600 метров. В одном из упражнений снайперам необходимо было с 600 метров попасть в стальной гонг диаметром 30 сантиметров. Непрерывный дождь и туман стали дополнительным испытанием для участников состязаний.

В результате самыми меткими снайперами были признаны представители 137-го гвардейского парашютно-десантного полка Рязани. Второе место присуждено команде отдела специального назначения «Гриф» УФСИН России по Тульской области и третье – отделу специального назначения «Росич» УФСИН России по Рязанской области.