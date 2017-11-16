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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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В Рязани временно закроют движение в районе железнодорожного переезда на Куйбышевском шоссе

17:29 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением капитального ремонта участка автодороги на Куйбышевском шоссе с 23.00 17 ноября до 06.00 19 ноября будет закрыто движение транспорта от железнодорожного переезда на пересечении Куйбышевского шоссе, улиц Рязанской и Связи до пересечения с трассой М5 (по развилке).

В связи с этим в схему движения городского пассажирского транспорта внесены временные изменения. Автобусы маршрутов №№7, 8, 88 будут следовать до остановки «Завод Рязцветмет» по своему маршруту, далее по Рязанской ул., 198 км (Окружная дорога), Ряжскому шоссе, далее до конечного остановки «пос. Строитель» по своему маршруту.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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