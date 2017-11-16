В Рязани временно закроют движение в районе железнодорожного переезда на Куйбышевском шоссе

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением капитального ремонта участка автодороги на Куйбышевском шоссе с 23.00 17 ноября до 06.00 19 ноября будет закрыто движение транспорта от железнодорожного переезда на пересечении Куйбышевского шоссе, улиц Рязанской и Связи до пересечения с трассой М5 (по развилке).

В связи с этим в схему движения городского пассажирского транспорта внесены временные изменения. Автобусы маршрутов №№7, 8, 88 будут следовать до остановки «Завод Рязцветмет» по своему маршруту, далее по Рязанской ул., 198 км (Окружная дорога), Ряжскому шоссе, далее до конечного остановки «пос. Строитель» по своему маршруту.