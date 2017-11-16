Семь спектаклей представят артисты различных театров на рязанской сцене в рамках II международного театрального фестиваля «Свидания на Театральной»

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 20 по 26 ноября на сцене Рязанского государственного ордена «Знак Почета» областного театра драмы при поддержке министерства культуры и туризма области состоится II международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». В фестивале примут участие коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Италии и Германии.

Профессиональное жюри, в состав которого вошли известные деятели в области театрального искусства определит победителей в номинациях: «Лучшая история любви», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая роль второго плана», «Лучший актерский ансамбль», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшее музыкальное оформление спектакля», «Лучшая работа художника по свету».

По данным организаторов, все театры, принявшие участие в фестивале, получат дипломы участников и специальные призы. Победители в номинациях получают дипломы лауреатов.