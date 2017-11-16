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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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На заседании правительства Рязанской области одобрены изменения в региональный бюджет

18:26 / Власть

Сегодня на заседании правительства области, которое провел вице-губернатор Игорь Греков, были одобрены изменения в областной бюджет на 2017 год, в котором доходная и расходная части увеличены на дополнительно поступающие федеральные целевые средства в размере 182,4 млн. рублей. Средства, в частности, предназначены для реконструкции зданий Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи, областной библиотеки им. Горького, Дома культуры в р.п. Лесное, капремонта Кораблинской средней школы №2, поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров, а также обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан. Кроме того, 222,5 млн. рублей направляются на повышение заработной платы работникам государственных и муниципальных учреждений в сфере здравоохранения, соцзащиты населения, физической культуры и спорта, образования и культуры в соответствии с Майскими Указами Президента РФ. Почти на 93 млн. рублей увеличиваются ассигнования на реализацию региональной программы по развитию образования для завершения в текущем году строительства Александро-Невской школы. Ряду муниципальных образований планируется предоставить дополнительные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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