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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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В Рязанской области приступили к реализации четырех инвестсоглашений в сфере АПК

18:30 / Экономика

В регионе начали реализовывать инвестиционные соглашения в сфере сельского хозяйства, которые были заключены по инициативе губернатора Николая Любимова.

ООО «Приокское мясо» планирует строительство животноводческого комплекса на 3600 голов дойного стада. В настоящее время выбрана технология и ведется разработка проекта. Его паспорт до конца ноября будет представлен в Корпорацию развития.

Ведется предпроектная подготовка к созданию 4 комплексов на 2000 голов каждый на территории Рязанского, Пронского, Александро-Невского и Кораблинского районов ООО «Агропромышленная группа «Молочный продукт».

В ООО «Эко Нива-АПК Холдинг» началась подготовка к строительству животноводческих комплексов на 6000 голов дойного стада. Сейчас проходит регистрация юридического лица на территории Рязанской области и формирование пула земель для обеспечения кормовой базы.

В соответствии с инвестиционным соглашением ООО «Окская птицефабрика» построит 6 промышленных птичников, а также здание склада на территории Рязанского района. В настоящее время уже завершено строительство элеватора. Сдан первый из 6 промышленных птичников, до конца ноября там планируется разместить 250 тысяч голов птицы. Плановый пуск объекта состоится в январе 2018 года.

Кроме того, ООО «Авангард» планирует создание молочной фермы на 1500 голов дойного стада. При этом хозяйство передает региону 524 га под промышленный кластер и потому нуждается в дополнительных землях для формирования кормовой базы, сообщает сайт правительства области.

Вице-губернатор Игорь Греков дал поручение заместителям председателя правительства региона Олегу Булекову и Виталию Артемову оказать содействие в обеспечении всех инвестиционных проектов земельными ресурсами, необходимыми для их реализации и выхода на заявленные проектные мощности.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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