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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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В Рязанской области инвесторов, заключивших соглашения в отношении объектов соцсферы, планируют освободить на 5 лет от уплаты налога на имущество

18:48 / Экономика

Сегодня на заседании регионального правительства министр промышленности и экономического развития области Светлана Горячкина представила несколько изменений в проекты нормативно-правовых актов, касающихся введения налоговых льгот стимулирующего характера, направленных на развитие инвестиционной активности в различных сферах и устранение неэффективных преференций. Так, предлагается снизить ставку по налогу на прибыль организаций в части зачисления в областной бюджет на 4,5 пункта и предоставить освобождение от уплаты налога на имущество управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, социально ориентированным НКО. Вместе с тем, от уплаты налога на имущество сроком на 5 лет предлагается освободить инвесторов, а также концессионеров, заключивших соглашения в отношении объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, коммунальной инфраструктуры, в сфере утилизации твердых коммунальных отходов, благоустройства территорий. По словам Светланы Горячкиной, эта мера будет способствовать развитию институтов государственно-частного партнерства и концессии в социальной и коммунальной сферах в муниципальных образованиях и укреплению конкурентоспособности Рязанского региона. Ставку в 0 процентов по налогу на движимое имущество, принятого на учет с 1 января 2013 года, планируется установить для организаций, работающих в сферах здравоохранения и предоставления соцуслуг, инвесторов, получающих господдержку. Как отметила министр, в соответствии с поручением губернатора Николая Любимова прошло обсуждение вопросов установления этих льгот с участием представителей всех заинтересованных сторон. Предложения, высказанные на рабочих совещаниях, были учтены при разработке данных законопроектов. Кроме того, предлагается снизить налоговую нагрузку социально ориентированных НКО в регионе, ведущих деятельность в образовании, области здравоохранения и предоставления соцуслуг, искусства, спорта, отдыха, архивного, библиотечного, музейного дела.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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