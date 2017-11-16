Главы районов Рязанской области заведут на официальных сайтах муниципалитетов свои страницы для электронных обращений граждан

С такой просьбой обратился к ним сегодня на заседании регионального правительства вице-губернатор Игорь Греков

Вице-губернатор Игорь Греков отметил, что главам районов необходимо активизировать работу с гражданами и на официальных сайтах предусмотреть систему обратной связи с жителями по аналогии с сайтом правительства Рязанской области, которая даст возможность направлять руководителю муниципального образования обращения в электронном виде. «Поступают жалобы, что люди не могут к вам обратиться, используя современные средства связи. Прошу завести свои страницы для электронных обращений граждан», – отметил Игорь Греков.

Источник: сайт правительства Рязанской области