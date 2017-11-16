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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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Более 1000 семей в Рязанской области получат гуманитарную помощь

19:08 / Общество
Сегодня во все районы области направлено детское питание «Малютка» для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Благотворительная акция организована при поддержке правительства области фондом продовольствия «Русь». В рамках проекта свыше 1000 семей получат гуманитарную помощь – 12628 упаковок смеси «Малютка».

Передача детского питания состоялась в комплексном центре социального обслуживания «Семья». В передачепитания приняли участие первый заместитель министра социальной защиты населения области Елена Карпенко, представители органов социальной защиты районов области. Затем продукция была направлена в муниципальные образования, где детское питание получат семьи с детьми до 1 года, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетные, малообеспеченные и неполные, а также воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фондом продовольствия «Русь» совместно с Правительством также реализуется программа «Продукты – в помощь маме». В рамках проекта семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваются кисломолочной продукцией. С начала года поддержку получили более 7200 семей.

По словам губернатора Николая Любимова, в регионе ведется активная работа по вовлечению бизнес-сообщества в благотворительную деятельность. Социально ответственным предприятиям оказывается вся необходимая поддержка.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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