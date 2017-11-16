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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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Гран-при прибыл в Рязань

00:01 / Культура
Ансамбль народного танца «Лель» успешно выступил на международном конкурсе
Гран-при прибыл в Рязань

В конце октября в Москве рязанский ансамбль народного танца «Лель» («ДК «Приокский» г. Рязани) принял участие в VII Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Во имя жизни на земле», посвященном Году экологии в России.

Выступили ребята удачно. Ансамбль народного танца «Лель» был удостоен высшей награды – Гран-при в номинации «Народный танец». Солисты ансамбля Валерия Тихонова, Максим Ситкин, Мария Тимохина, Евгения Тимохина, Анна Пудова, Ирина Савченко, Софья Соколова, Оксана Науменко и Виктория Аредова стали лауреатами разных степеней в малых формах (соло, квартет, трио). Также коллектив получил диплом за активную гражданскую позицию и популяризацию идей патриотизма, а художественный руководитель ансамбля народного танца «Лель» Александр Иванович Тимохин получил диплом как балетмейстер за оригинальные решения и свой почерк в постановках.

Ансамбль народного танца «Лель» образован в 1995 году. На протяжении всех этих лет его неизменным руководителем и балетмейстером является А.И. Тимохин. Ансамбль знают в России и ближнем зарубежье, за свою историю мы были во многих городах и странах: Украина, Болгария, Чехия, Италия, Польша, Австрия принимали юных артистов. Ансамбль участвовал в культурно-развлекательной программе во время проведения Олимпийских игр в г. Сочи.

В рамках фестиваля, для гала-концерта, коллективом была подготовлена композиция «Мы – рязанцы!», которая была исполнена с большим успехом.

По итогам фестиваля-конкурса, кроме заслуженных наград, участники ансамбля народного танца «Лель» приглашены в Московский государственный институт культуры (МГИК) для проведения семинара по народному танцу. В институте культуры участникам ансамбля сообщили, что ждут их для поступления в данный вуз в 2018 году.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 198 (5485) от 16 ноября 2017 года
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