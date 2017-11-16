22:50 МСК
Четверг
16 / 11 / 2017
Выпуск № 198 (5485)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
177

Снежинки из бабушкиного детства

00:01 / Общество
В Рязанском музее СССР провели мастер-класс для детей и родителей по изготовлению елочных игрушек советского образца
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Снежинки из бабушкиного детства
Фото автора.

Идея научить детей самих делать елочные игрушки из детства их дедушек и бабушек принадлежит руководителю музея Светлане Маковой. Она считает, что музей – это не только экспозиции предметов, демонстрирующих советский образ жизни, а еще и «живой организм». На смену традиционным экскурсиям должны прийти интерактивные программы.

– Юные посетители нашего музея о советской стране знают только из книг и телевидения, поэтому демонстрацию каждого предмета в музее во время экскурсий приходится пояснять, – говорит Светлана Макова. – Однажды я предложила детворе вырезать из бумаги снежинки, а они даже не поняли, о чем я их прошу. И тогда у меня возникла идея – провести в музее обучающие семинары для детей и родителей.

По словам Светланы Маковой, специально никого на эти семинары организовывать не пришлось. В минувшие выходные мамы, пришедшие в музей с детьми, с удовольствием согласились поучаствовать в мастер-классе. Задания было два – вырезать снежинки и изготовить подставку для карандашей и ручек. Родителям пришлось вспомнить навыки, чтобы объяснить и показать своим детям, что и как делать. Впрочем, трудились над выполнением задания вместе.

Что и говорить, не так часто родители в силу свой занятости уделяют внимание детям, поэтому называем имена тех, кто начал в музее СССР добрую традицию полезных семейных увлечений. Это Юлия Александровна Трофимова и ее дочь Полина, Ольга Валентиновна и Даша Куликовы, Анна Николаевна и Дима Макуровы, Ольга Анатольевна и Матвей Лукашовы. Юным участникам мастер-классов – по семь-восемь лет.

– Мы сегодня не планировали участвовать в мастер-классе, а просто пришли посмотреть музей, – говорит Анна Макурова. – Мы хотели показать детям, что было в нашем детстве. Вот школьная форма, лыжи. На таких же я каталась в школе. Радиоприемники здесь, которых теперь уже нет в наших квартирах. Детям все это интересно. Недавно дома мы разбирали свои кладовки и нашли коллекцию елочных игрушек, которыми украшали лесную красавицу в Новый год. Сейчас такие игрушки почему-то не выпускаются.

– Я дома пытался сделать домик из картона, но мама мне не помогла, и домик не получился, – рассказывает Матвей Лукашов. – Теперь мы вместе с мамой здесь делаем подставку для карандашей, и у нас все получится. На Новый год я хочу сделать открытку в форме собачки.

До середины декабря такие мастер-классы будут продолжаться по выходным, а потом в музее откроется новогодняя выставка семейных поделок и Дедов Морозов. Ближе в новогодним праздникам в музее СССР пройдет мастер-класс на тему о том, как встречали Новый год наши бабушки и дедушки.

Музею уже стало тесно в отведенном для него помещении. Рязанцы почти каждый день что-то приносят. Руководитель Светлана Макова просит посетителей, чтобы они писали на листке бумаги свои истории к сданным в музей вещам. Так будет интереснее их рассматривать. Я отдал в музей фотоаппарат «Зенит-11» и фотовспышку. Ведь эта история из моего глубокого детства тоже может стать кому-то интересной.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 198 (5485) от 16 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Более 1000 семей в Рязанской области получат гуманитарную помощь

Рязанские снайперы оказались самыми меткими на турнире подразделений специального назначения ФСИН России ЦФО

Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день философии

Гран-при прибыл в Рязань
Ансамбль народного танца «Лель» успешно выступил на международном конкурсе
Собственная информация
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
АПК
Лизинг в помощь
Рязанские аграрии готовятся к страде будущего года
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Преференции. Льготы. Исполнительская дисциплина
Вице-губернатор Игорь Греков провел заседание правительства региона, на котором были рассмотрены вопросы привлечения инвестиций в Рязанскую область и налаживания контактов с регионами
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Благо творить
Главная миссия Российского императорского дома – помогать нуждающимся
Вероника Шелякина
Общество
Социальная защита в действии
Во все районы Рязанской области направлено детское питание для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Школа патриота
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Гриппу – нет
Город и мы. Московский район
Работали сообща
В октябре привести в порядок дворы и территории общественного пользования района вышло более десяти тысяч человек
Светлана Максимова
Город и мы. Московский район
В помощь полиции
Создана еще одна народная дружина
Светлана Максимова
Общество
Фактор роста
На заседании клуба «Коловрат» при Общественной палате обсудили проблемы и перспективы развития молодежного бизнеса в регионе
Ирина Сизова
Авторская колонка
Своя зона безопасности
Вячеслав Астафьев
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы