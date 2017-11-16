Снежинки из бабушкиного детства

В Рязанском музее СССР провели мастер-класс для детей и родителей по изготовлению елочных игрушек советского образца

Идея научить детей самих делать елочные игрушки из детства их дедушек и бабушек принадлежит руководителю музея Светлане Маковой. Она считает, что музей – это не только экспозиции предметов, демонстрирующих советский образ жизни, а еще и «живой организм». На смену традиционным экскурсиям должны прийти интерактивные программы.

– Юные посетители нашего музея о советской стране знают только из книг и телевидения, поэтому демонстрацию каждого предмета в музее во время экскурсий приходится пояснять, – говорит Светлана Макова. – Однажды я предложила детворе вырезать из бумаги снежинки, а они даже не поняли, о чем я их прошу. И тогда у меня возникла идея – провести в музее обучающие семинары для детей и родителей.

По словам Светланы Маковой, специально никого на эти семинары организовывать не пришлось. В минувшие выходные мамы, пришедшие в музей с детьми, с удовольствием согласились поучаствовать в мастер-классе. Задания было два – вырезать снежинки и изготовить подставку для карандашей и ручек. Родителям пришлось вспомнить навыки, чтобы объяснить и показать своим детям, что и как делать. Впрочем, трудились над выполнением задания вместе.

Что и говорить, не так часто родители в силу свой занятости уделяют внимание детям, поэтому называем имена тех, кто начал в музее СССР добрую традицию полезных семейных увлечений. Это Юлия Александровна Трофимова и ее дочь Полина, Ольга Валентиновна и Даша Куликовы, Анна Николаевна и Дима Макуровы, Ольга Анатольевна и Матвей Лукашовы. Юным участникам мастер-классов – по семь-восемь лет.

– Мы сегодня не планировали участвовать в мастер-классе, а просто пришли посмотреть музей, – говорит Анна Макурова. – Мы хотели показать детям, что было в нашем детстве. Вот школьная форма, лыжи. На таких же я каталась в школе. Радиоприемники здесь, которых теперь уже нет в наших квартирах. Детям все это интересно. Недавно дома мы разбирали свои кладовки и нашли коллекцию елочных игрушек, которыми украшали лесную красавицу в Новый год. Сейчас такие игрушки почему-то не выпускаются.

– Я дома пытался сделать домик из картона, но мама мне не помогла, и домик не получился, – рассказывает Матвей Лукашов. – Теперь мы вместе с мамой здесь делаем подставку для карандашей, и у нас все получится. На Новый год я хочу сделать открытку в форме собачки.

До середины декабря такие мастер-классы будут продолжаться по выходным, а потом в музее откроется новогодняя выставка семейных поделок и Дедов Морозов. Ближе в новогодним праздникам в музее СССР пройдет мастер-класс на тему о том, как встречали Новый год наши бабушки и дедушки.

Музею уже стало тесно в отведенном для него помещении. Рязанцы почти каждый день что-то приносят. Руководитель Светлана Макова просит посетителей, чтобы они писали на листке бумаги свои истории к сданным в музей вещам. Так будет интереснее их рассматривать. Я отдал в музей фотоаппарат «Зенит-11» и фотовспышку. Ведь эта история из моего глубокого детства тоже может стать кому-то интересной.