Спортивный курьер

Гонку бомбардиров возглавил рязанец

В матче третьего тура первенства России по мини-футболу среди клубов высшей лиги (конференция «Запад») рязанский «Элекс-Фаворит» в Рыбном, на площадке местного ФСК «Звезда», одержал крупную победу над московским «МосПолитехом» – 8:3 (2:1). Хет-трик оформил форвард нашей команды Денис Голунов – с семью забитыми голами он возглавил бомбардирскую гонку в конференции. Дважды отличился Михаил Лушников. Остальные мячи в ворота соперников провели Алексей Петухов, Антон Чекмарев и Алексей Кинякин. «Элекс-Фаворит» играл в таком составе: Костиков, Кинякин, Петухов, Кореньков, Куликов, Чекмарев, Чернявский, Лушников, Перемитин, Голунов, Мурашкин.

В следующем поединке «Элекс-Фаворит» в подмосковных Люберцах проиграл спартковцам Москвы – 3:10. У нас голы в ворота соперников забили Денис Голунов, Алексей Петухов и Дмитрий Чернявский. Затем «Элекс-Фаворит» уступил в гостях команде «Алмаз-АЛРСА» из Мирного. Хотя счет открыли рязанцы – на седьмой минуте отличился Евгений Перемитин. Затем инициативой полностью завладели соперинки: на два гола, забитые Алексеем Петуховым и Денисом Голуновым, «Алмаз-АЛРОСА» ответил семью. В итоге – поражение, 3:7.

Ближайший матч «Элекс-Фаворит» проведет 18 ноября, в Рыбном, в местном физкультурно-спортивном комплексе «Звезда». Наши соперники, занимающие в турнирной таблице последнее место футболисты из «Красной гвардии». Начало поединка – в 16.00.

Уступили по всем статьям

Рязанцы в очередном матче чемпионата российской баскетбольной Суперлиги на паркете рыбновского ФСК «Звезда» потерпели сокрушительное поражение от БК «Самара» – 70:109 (19:27, 14:29, 15:27, 22:26).

БК «Рязань»: Панов (2 очка), Митюк (14), Семенов (15), Алексеев, Орленко – стартовая пятерка, Морозов (8), Намеднин (6), Войтюк (16), Волков (2), Аксенов (7), Болотских, Шанталей.

Главный тренер БК «Рязань» Павел Гооге: «Конечно же, можно найти много недостатков в игре нашей команды, но ответственность за результат целиком и полностью я беру на себя, к ребятам у меня претензий нет. Они трудились в течение всей недели, выполняли то, что я просил, но план на игру не сработал. Я понимал, что передняя линия соперников нас задавит. Надо было рисковать. Не получилось. Команда у нас молодая, и парням нужно расти».

Следующий поединок наша дружина провела во Владивостоке с шедшей на четвертом месте командой «Спартак-Приморье». Рязанцы уступили соперникам – 72:82. «Рязань»: Морозов, Шанталей (13), Семенов (15), Войтюк (2), Орленко (3) – старт., Намеднин, Болотских (5), Панов (5), Волков (2), Алексеев, (7), Аксенов (9), Митюк (11).

Павел Гооге: «Сегодня встречались две команды, одна – из лидирующей группы, другая – из «подвала» турнирной таблицы. Больше опыта было у соперников. У нас были шансы взять игру под контроль – во второй четверти это получилось, в третьей – мы были неубедительны в атаке, а в четвертой – сказался опыт «Спартака-Приморья». Ближайшие матчи БК «Рязань» проведет дома: 18 ноября наша дружина во Дворце детского творчества встретится с командой «Зенит-Фарм», а 21 ноября в Рыбном, в ФСК «Звезда» сыграет с еще одной дружиной из Санкт-Петербурга – дублем «Спартака».

Поделили очки в гостях

В Усть-Каменогорске (Казахстан) «Рязань» в чемпионате России среди клубов Высшей хоккейной лиги добилась победы над местными торпедовцами – 4:3. Счет открыли гости. Сергей Леснухин увел за собой двух игроков, «прострелил» на пятачок, где Роман Дубинин подставил клюшку, от которой шайба влетела в ворота хозяев. Во втором периоде Александр Лебедев вновь вывел команду вперед. В заключительном игровом отрезке отличился Игорь Бондырев. До финальной сирены оставались две минуты – торпедовцы сняли вратаря, и Александр Репьях забросил шайбу в пустые ворота – 4:2 в пользу «Рязани».

В следующем матче, в Караганде, «Рязань» победила «Сарыарку» – 3:1. Андрей Рукин прервался по правому флангу, овладевший шайбой Александр Репьях отпасовал из-за ворот «снаряд» Владимиру Карпову, и тот со второй попытки сумел «прошить» вратаря соперников. В начале второго периода гости сумели реализовать численное преимущество: Сергей Леснухин вывел на бросок Дмитрия Воробьева – наш форвард поразил дальнюю «девятку» ворот. В третьем периоде оплошностью защитника воспользовался Репьях – он отдал пас Владимиру Карпову, и тот не промахнулся. «Рязань» выступала в таком составе: Черепенин; Маслов – Шестопалов, Леснухин – Воробьев – Милехин; Лесников – Церенок, Репьях – Карпов – Рукин; Седунов – Дубинин, Кудрявцев – Гончаров – Иванов; Ипатов – Бондарев – Лебедев, Нарзяев, Прохоров.

Матч в Кургане, против команды «Зауралье», завершился для рязанцев поражением – 1:4. Счет на четвертой минуте открыл Михаил Мелехин, а затем шайбы залетали только в наши ворота. И в заключительном поединке выездной серии ХК Рязань» ждала неудача: наша команда в Тюмени уступила местному «Рубину» – 2:4. Шайбы в ворота хозяев забросили Милехин и Владимир Карпов.

P.S. ХК «Рязань» и главный тренер клуба Мисхат Фахрутдинов расторгли контракт по взаимной договоренности. Покинет команду и помощник Фахрутдинова Руслан Ревякин. Сейчас ХК «Рязань» ведет переговоры по приглашению нового главного тренера, который смог бы вывести команду в турнир плей-офф.

Ближайший матч наша дружина проведет дома, во Дворце спорта «Олимпийский», против «Металлурга» из Новокузнецка 19 ноября. Начало игры – в 13.00.