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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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Работали сообща

00:01 / Город и мы. Московский район
В октябре привести в порядок дворы и территории общественного пользования района вышло более десяти тысяч человек
Работали сообща

Завершился осенний месячник благоустройства. О том, что за это время было сделано на территории Московского района, мы беседуем с префектом Сергеем Горбуновым.

Р.В. – Работы по осеннему благоустройству – традиционны для нашего города. С чего они начинаются, какая роль отведена префектуре?

С.Г. – Префектура – координатор, организатор и непосредственный участник всех проводимых в рамках месячника работ. Традиционно он начинается со встречи с представителями предприятий и организаций всех форм собственности района. Мы оговариваем границы убираемых площадей, выдаем талоны на вывоз мусора и древесных отходов, прорабатываем вопрос об оказании помощи по выделению техники.

Р.В. – Сколько жителей района приняли участие в наведении чистоты в городе?

С.Г. – Только в течение октября привести в порядок свои дворы, территории общественного пользования вышли больше 10 с половиной тысяч человек, проживающих в нашем районе. Все вместе мы убрали дворовые участки, прилегающие к более чем 1000 жилых домов, 25 пришкольных территорий, 53 улицы, 35 детских садов, 205 территорий предприятий и организаций, 1200 территорий частной застройки. Вывезено три с половиной тысячи кубометров мусора и древесных отходов, пострижено более четырех тысяч погонных метров кустарника, ликвидировано 7 несанкционированных свалок.

Р.В. – Несанкционированные свалки – один из самых болезненных вопросов городского хозяйства. Какие территории района были освобождены этой осенью от скоплений мусора?

С.Г. – Московское шоссе в районе первого корпуса дома № 33, на улицах 1-я Красная возле дома №28, 1-я Мая в районе дома 41, Старореченской у дома № 2, в поселках Недостоево в районе детского сада № 151 и Семчино в районе озера, на третьем Аллейном переулке в районе дома № 2.

Р.В. – Какую помощь в благоустройстве оказали предприятия района?

С.Г. – Предприятиями было выделено 255 единиц техники для вывоза мусора. Кроме того, организациями района оказана помощь: предоставлены полиэтиленовые мешки в количестве 1800 штук и хлопчатобумажные перчатки в количестве 700 пар. Мешки и перчатки выдавались жителям, школьникам, студентам при проведении общегородских субботников, которые были организованы в Московском районе. Активное участие в наведении чистоты приняли трудовые коллективы ЗАО ТПК «На Шабулина», ЗАО «Гранит», ОАО «Технофлекс», ОАО завод «Красное знамя», ООО «Рязанский завод ЖБИ № 3», ОАО «Опытный ремонтный завод», ОАО «Тяжпрессмаш»», Университет МВД России, Мервинская строительная компания, ЯМ-2.

Р.В. – На территории Московского района расположено немало садоводческих товариществ и автогаражных кооперативов. Как проходил месячник на этих территориях?

С.Г. – Мы провели разъяснительную работу с председателями и активистами этих объединений, а также жителями частного сектора и многоквартирных домов, ТСЖ и ЖСК, находящихся на самообслуживании, рассказали о необходимости привести в надлежащее санитарное состояние прилегающие территории. На наш призыв откликнулось более 3 тысяч человек. По мере поступления заявок мы выдавали всем обратившимся в префектуру мешки, перчатки, инвентарь.

Р.В. – Как вы оцениваете прошедший месячник благоустройства?

С.Г. – Могу сказать, что он прошел в штатном режиме. Все запланированное сделано. Чистоту в городе наводили все – и взрослые, и дети. Теперь будем ее поддерживать.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 198 (5485) от 16 ноября 2017 года
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