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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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В помощь полиции

00:01 / Город и мы. Московский район
Создана еще одна народная дружина

В Рязанском государственном агротехнологическом университете прошло совещание, посвященное созданию добровольной народной дружины РГАТУ.

Обсудить актуальную для вуза и жителей района тему собрались представители отдела дополнительных мер профилактики правонарушений администрации города Рязани, УМВД по Рязанской области, префектуры, студенты и преподаватели вуза.

Речь шла о важности содействия граждан в охране общественного порядка, их активного участия в оказании помощи правоохранительным органам.

– Конечно, деятельность по противодействию преступности, осуществляемая только силами правоохранительных органов, без поддержки населения затруднительна. Требуется обязательное привлечение государственных структур, органов местного самоуправления, а также общественных институтов, – отметил начальник отдела дополнительных мер профилактики правонарушений администрации областного центра Дмитрий Оспенников.

Народная дружина университета, создаваемая в помощь правоохранительным органам, на начальном этапе будет состоять из 30 человек.

Представители районного отдела МВД выразили надежду, что это общественное объединение внесет значительный вклад в деятельность органов полиции по охране правопорядка, позволит укрепить доверие населения к правоохранительным органам и качественно оздоровить оперативную обстановку на подведомственной территории.

– Дружинники совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы и участковыми уполномоченными будут осуществлять патрулирование города и территорий Московского района, пресекать административные правонарушения, вести профилактические беседы с подростками, состоящими на учете, контролировать соблюдение несовершеннолетними «комендантского часа». Отряд народной дружины будет привлекаться к охране массовых мероприятий на территории всего города и района, – пояснил Дмитрий Оспенников.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 198 (5485) от 16 ноября 2017 года
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