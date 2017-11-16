Фактор роста

На заседании клуба «Коловрат» при Общественной палате обсудили проблемы и перспективы развития молодежного бизнеса в регионе

На этот раз в зале гостиницы «Арагон», где проходят заседания открытого дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате Рязанской области, молодые бизнесмены составляли большинство. Ведь обсуждался опыт развития молодежного бизнеса в регионе, возникающие у молодых предпринимателей проблемы и пути их решения. «Молодежное предпринимательство: временный драйв или долгосрочный фактор развития региональной экономики?» – так была сформулирована тема заседания.

Заседание клуба провела председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, в обсуждении участвовали министр промышленности и экономического развития области Светлана Горячкина, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев, руководитель программы «Молодежный бизнес России» Борис Ткаченко, депутат областной Думы, президент Торгово-промышленной палаты Рязанской области Татьяна Гусева, представители других объединений бизнеса, члены Общественной палаты Рязанской области.

Речь шла о том, что помогает и что мешает молодежи заниматься предпринимательством. Как осуществляющиеся сейчас в регионе проекты по организации конкурсов, бизнес-школ, бизнес-инкубаторов, грантовой поддержки помогают начинающим предпринимателям успешно стартовать и прочно вставать на ноги.

Уполномоченный по делам предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев отметил, что, по разным данным, всего 5 – 10% молодых людей в России хотят заниматься бизнесом, и их число с годами не увеличивается, а снижается. По мнению Бурцева, это объясняется многими причинами, в том числе неблагоприятным предпринимательским климатом. А ситуация в экономике складывается таким образом: если в регионе 40% ВРП производят предприниматели, туда идут инвестиции.

О своем опыте реализации стартапов рассказали руководитель компании «Русская Форма» Кирилл Цапурин, руководитель дизайнерской студии «Эпатаж» Наталья Светочкова, коммерческий директор ООО «Келер Рус» Максим Стрельников, генеральный директор кондитерской фабрики «Виват» из Касимова Владимир Подшивалкин.

Кирилл Цапурин сначала занимался реализацией проекта «Умный дом», потом придумал и реализовал другой проект – «Мобильный планетарий». Потом был интернет-магазин детских товаров. Сейчас организовал фирму по производству школьной формы. Долго искал и, кажется, нашел свое дело.

Наталья Светочкова начинала заниматься дизайном самостоятельно пять лет назад, потом создала предприятие. В 2016 году ее дизайн-студии удалось увеличить прибыль в полтора раза. В этом году Наталья стала победителем регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Работодатель года».

Максим Стрельников учился предприимчивости у родителей. И тоже прошел через разные бизнесы: торговля, ночной клуб, приготовление доступных обедов, создание компании «Вулкан» – производство и поставка профессионального кухонного оборудования по всей России и странам СНГ. Но и это – путь к новому бизнесу.

Владимир Подшивалкин из уважаемой в Касимове семьи пищевиков и кондитеров. Но пока не открыл свою кондитерскую фабрику, работал на хлебозаводе, мясокомбинате, имел торговый дом...

Получается, что молодые предприниматели ищут свой бизнес ощупью, путем проб и ошибок. История успеха – это всегда история поиска. И без наставников, готовых помочь на начальном этапе предпринимательства, не обойтись. Опытом организации системы наставничества в бизнесе делились Борис Ткаченко, который возглавляет ООО «Институт наставничества», Илья Володин – генеральный директор ООО «Интертех» (сеть магазинов «Элекс»), представители торговой сети «Глобус».

– А кто в Рязани кредитует молодежный бизнес? – прозвучал вопрос.

И в ответ назвали один региональный коммерческий банк.

А что в Рязани с арендой площадей? Это становится понятным, если внимательно оглядеться вокруг. Сколько помещений сдается в аренду, а не берут. Бизнес-инкубатор в Рязани пока один, при радиоуниверситете. Потому и пришли студенты этого вуза на заседание клуба. Они в курсе дела. А про каворкинги, коллективные офисы, никто пока не слышал. Выходит, что есть куда развиваться.

Активным участником реализации программы по развитию молодежного предпринимательства является региональное отделение Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области, которое было создано в мае 2010 года. Директор сети клиник «Прайм-стоматология» Павел Яковлев руководит Рязанским региональным отделением Ассоциации молодых предпринимателей, которая объединяет более 100 начинающих бизнесменов. Павел хорошо ориентируется в круге их проблем, которые удается решать сообща, ведя диалог с представителями власти.

Результатом обсуждения на заседании клуба «Коловрат» стало предложение о создании такого сообщества молодых предпринимателей, которое могло бы на одной площадке с властью вести обсуждение ряда конкретных, локальных и общих для страны проблем, актуальных для города и региона. Опыт такой работы уже имеется в ряде других регионов России, и его необходимо использовать.

Молодежное предпринимательство – это, конечно, временный драйв, потому что молодость проходит. Но это и долгосрочный фактор. Фактор экономического роста.