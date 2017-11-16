Своя зона безопасности

Есть у автомобилистов такое понятие – «зона безопасности». Она предусматривает, что двигаться надо так, чтобы вокруг вашего автомобиля всегда было как можно больше свободного пространства. Чем больше окружающая вас «ничейная» зона, тем больше времени будет для наблюдения, осмысливания обстановки, выбора и реализации решения.

Мне кажется, что если бы люди руководствовались этим понятием не только на дороге, но и в других жизненных ситуациях, проблем у них было бы гораздо меньше. Возьмем ту же дорогу. В осенне-зимний период самая распространенная авария в городе – столкновение, к счастью, не всегда с пострадавшими. Ущерб при этом не достигает и пятидесяти тысяч рублей. На такие аварии в последнее время сотрудники ДПС не выезжают и рекомендуют водителям оформлять их по европротоколу. Возможные причины ДТП – скользкая дорога, водитель впереди идущей машины резко затормозил, а боковой сильно прижался, но все они – косвенные, а главная, на мой взгляд, – отсутствие зоны безопасности. Ее нужно постараться создать для себя даже в плотном транспортном потоке в условиях городских «пробок». Скептиков я мысленно отправляю к терминалу – оплачивать штрафы за нарушение ПДД и в страховую компанию – оформлять нанесенный автомобилю ущерб.

Кстати, об автомобильных страховках. На электронную почту нашей тематической рубрики «Путевой лист» (as-auto62@yandex.ru) поступило несколько сообщений с информацией о том, что клиентам обанкротившейся страховой компании «Страж» в других компаниях не выдают полис ОСАГО. Где-то записывают в очередь, а в иных предлагают дополнительные услуги. Мы решили проверить эту информацию и зашли в ближайшую от нашей редакции страховую компанию, представившись бывшими клиентами «Стража» (это, кстати, так и есть). Нам предложили различные варианты страхования, все посчитали и очень удивились, когда узнали, что к клиентам других компаний у страховщиков какое-то предвзятое отношение. А в «Страже» пояснили, что их, скорее всего, объявят банкротами, и тогда страховые случаи по полису ОСАГО можно будет оформлять в региональном представительстве Российского союза автостраховщиков, либо перейти в другую компанию. Здесь тоже есть своя зона безопасности. Полагаю, что нужно заранее позаботиться о том, чтобы в случае ДТП знать, кому звонить (имеется в виду телефон службы аварийных комиссаров), какие документы готовить и куда обращаться.

Как не удивительно это звучит, но своя зона безопасности должна быть не только у водителей, но и у пассажиров. В утренние и вечерние часы многие пассажиры маршрутки не прочь почувствовать себя в набитом битком салоне «килькой в банке», лишь бы на работу или до дома быстрее добраться. А что будет при резком торможении, маневрировании, ДТП, над этим мало кто задумывается. Так, в аварии с участием 88-й маршрутки вечером 23 октября, произошедшей на улице Циолковского, пострадали более полутора десятка человек, трое из которых – дети. Подобных примеров множество. Инспекторы ДПС и другие контролирующие органы каждую маршрутку на предмет наполняемости проверить не могут, а значит, остается одно – самим пассажирам думать о своей зоне безопасности и принимать решение.

Позавчера принято решение о повышении платы за проезд в общественном транспорте областного центра с 19 до 23 рублей. В соцсетях граждане высказывают иное мнение, чем участники опроса, проведенного ведомством. Да оно и понятно: история не знает случаев, когда люди ликуют по поводу повышения цен. Активисты ОНФ обратились с просьбой к администрации Рязани не спешить с реализацией решения. Писать петицию губернатору с просьбой отменить решение городских властей? Но по закону №131«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» принятие таких решений – прерогатива муниципальной власти. По мнению администрации Рязани, новые тарифы экономически обоснованы, а собранные с пассажиров деньги пойдут на улучшение качества транспортного обслуживания населения. Об этом говорилось и на совещании, прошедшем 9 ноября в администрации Рязани.

Ну и еще о маршрутках. В Рязани они создают огромное количество проблем, о чем знают власти, постоянно сообщают журналисты. Инспекторы ДПС устали оформлять протоколы о нарушениях Правил дорожного движения. Какой-то «неухоженный» этот бизнес в нашем городе. Повлиять на него, используя ФЗ № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не просто. Мне кажется, роль общества здесь должна быть ярче выражена, а пассажиры должны быть более требовательными.

Но создавать зону безопасности на транспорте, как муниципальном, так и коммерческом, необходимо. И делать это нужно с участием и власти, и общества.