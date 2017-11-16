Преференции. Льготы. Исполнительская дисциплина

Вице-губернатор Игорь Греков провел заседание правительства региона, на котором были рассмотрены вопросы привлечения инвестиций в Рязанскую область и налаживания контактов с регионами

По целевому назначению

На заседании одобрили изменения в областной бюджет на 2017 год, в котором доходная и расходная части увеличены на дополнительно поступающие федеральные целевые средства в размере 182,4 млн. рублей. Средства, в частности, предназначены для реконструкции зданий Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи, областной библиотеки им. Горького, дома культуры в р.п. Лесной, капремонта Кораблинской средней школы №2, поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров, а также обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан. Кроме того, 222,5 млн. рублей направляются на повышение заработной платы работникам государственных и муниципальных учреждений в сфере здравоохранения, соцзащиты населения, физической культуры и спорта, образования и культуры в соответствии с Майскими указами Президента РФ. Почти на 93 млн. рублей увеличиваются ассигнования на реализацию региональной программы по развитию образования для завершения в текущем году строительства Александро-Невской школы. Ряду муниципальных образований планируется предоставить дополнительные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Министр промышленности и экономического развития региона Светлана Горячкина представила несколько изменений в проекты нормативно-правовых актов, касающихся введения налоговых льгот стимулирующего характера, направленных на развитие инвестиционной активности в различных сферах и устранение неэффективных преференций. Так, предлагается снизить ставку по налогу на прибыль организаций в части зачисления в областной бюджет на 4,5 пункта и предоставить освобождение от уплаты налога на имущество управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, социально ориентированным НКО. Вместе с тем от уплаты налога на имущество сроком на 5 лет предлагается освободить инвесторов, а также концессионеров, заключивших соглашения в отношении объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, коммунальной инфраструктуры, в сфере утилизации твердых коммунальных отходов, благоустройства территорий. По словам Светланы Горячкиной, эта мера будет способствовать развитию институтов государственно-частного партнерства и концессии в социальной и коммунальной сферах в муниципальных образованиях и укреплению конкурентоспособности рязанского региона. Ставку в 0% по налогу на движимое имущество, принятого на учет с 1 января 2013 года, планируется установить для организаций, работающих в сферах здравоохранения и предоставления соцуслуг, инвесторов, получающих господдержку.

Как отметила министр, в соответствии с поручением губернатора региона Николая Любимова прошло обсуждение вопросов установления этих льгот с участием представителей всех заинтересованных сторон. Предложения, высказанные на рабочих совещаниях, были учтены при разработке данных законопроектов.

Предлагается снизить налоговую нагрузку и социально ориентированных НКО в регионе, ведущих деятельность в образовании, области здравоохранения и предоставления соцуслуг, искусства, спорта, отдыха, архивного, библиотечного, музейного дела. На заседании одобрены изменения в госпрограмму Рязанской области «Экономическое развитие в 2015-2020 годах». Объемы финансирования в текущем году увеличиваются на 5,4 млн. рублей.

Правовая помощь станет доступнее

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец представил проект регионального нормативно-правового акта, согласно которому внесены изменения, что позволит оптимизировать работу по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи с учетом правоприменительной практики. Так, утвержден порядок оплаты труда адвокатов, работающих в рамках этой государственной системы, и компенсации их расходов на оказание такой помощи. Сокращен также перечень документов, обязательных для предоставления адвокатами в министерство труда и социальной защиты населения области с целью получения этих выплат. По словам Валерия Емеца, в настоящее время в регионе в системе оказания бесплатной юридической помощи работают более 130 специалистов. Кроме того, установлен коэффициент на 2018 год, отражающий региональные особенности рынка труда Рязанской области и применяющийся при расчете стоимости патента для иностранных граждан, которая вырастет на 10,5% по сравнению с 2017 годом. Как отметил министр, это будет способствовать, в том числе, пресечению «теневых» выплат заработной платы.

На контроле

Начальник управления обеспечения деятельности коллегиальных органов, делопроизводства и контроля аппарата регионального правительства Юлия Шатилова доложила о состоянии исполнения поручений губернатора и правительства за октябрь текущего года. Она отметила, что всего на контроле стояло 3575 поручений, сроки исполнения были нарушены по 15 из них, по 435 – продлены. В целом показатели работы по выполнению поручений в муниципальных образованиях выросли по сравнению с двумя предыдущими месяцами. Вице-губернатор Игорь Греков отметил, что главам районов необходимо активизировать работу с гражданами и на официальных сайтах предусмотреть систему обратной связи с жителями по аналогии с сайтом правительства региона, которая даст возможность направлять руководителю муниципального образования обращения в электронном виде.

Вице-губернатор проинформировал членов правительства, что в настоящее время ведется работа по подготовке заключения соглашений о сотрудничестве между Рязанской областью и рядом субъектов РФ, в том числе Республикой Крым. Игорь Греков дал поручение руководителям министерства промышленности и экономического развития региона, министерства культуры и туризма ускорить подготовку необходимых документов и предусмотреть в плане мероприятия по организации и проведению Дней Республики Крым в Рязанской области и Дней Рязанской области в Крыму. Заместителю председателя правительства области Сергею Самохину Игорь Греков поручил совместно с другими профильными ведомствами продолжить работу по взаимодействию с собственником санатория «Сосновый бор» по всем проблемным вопросам, которые сегодня необходимо решить.