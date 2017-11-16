Благо творить

Главная миссия Российского императорского дома – помогать нуждающимся

С 11 по 15 ноября в нашем регионе с официальным визитом побывала делегация Российского императорского дома во главе с великой княгиней Марией Владимировной.

Она внучка великого князя Кирилла Владимировича, двоюродного брата последнего российского императора Николая II. Сегодня великая княгиня проживает в Мадриде, но регулярно бывает в России, объездила страну от Калининграда до Камчатки. Посещает заводы, фабрики, учебные заведения, культурные центры… Императорский дом не участвует в политике, а направляет свою деятельность в социокультурную сферу, на поддержание межнационального, межрелигиозного и общегражданского мира в нашей стране, возрождение традиций благотворительности.

Императорский дом активно помогает Русской православной церкви в восстановлении разрушенных церквей и строительстве новых храмов. Бывая в различных городах, великая княгиня Мария Владимировна обязательно посещает храмы, передает им в дар иконы и святыни. Обо всем этом она рассказала рязанским журналистам на пресс-конференции, которая состоялась в конгресс-отеле «Форум» и была посвящена итогам визита в Рязань делегации Российского императорского дома.

Перед приездом в наш город великая княгиня побывала в Санкт-Петербурге, где несколько лет назад ее сын великий князь Георгий Михайлович учредил Императорский Фонд исследований онкологических заболеваний. Аналогов ему в России нет. Возглавляет фонд протоиерей Александр Ткаченко – создатель первого детского хосписа в России. Фонд оказывает поддержку молодым исследователям, чтобы перспективные врачи-онкологи могли повышать свою квалификацию в нашей стране и не уезжали работать за границу. Кроме этого, фонд помогает клиникам в приобретении необходимого оборудования.

– Больших финансовых возможностей у нас, к сожалению, нет. Но зато мы можем привлечь внимание людей к тем или иным проблемам, провести какие-то акции, – рассказывает директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов. – В 90-х годах возникали сложности с началом возрождения благотворительной работы. Бывало, что пожертвованные под наше имя средства где-то «растворялись» и не доходили до адресатов. Поэтому мы установили правило: желающие поддержать благотворительную деятельность Императорского дома не перечисляют день­ги ни нам, ни кому-то еще, а закупают для нуждающихся в помощи конкретных людей или организаций необходимое оборудование, медикаменты, одежду и прочее.

Из Рязани делегация Императорского дома отправилась в Москву, где примет участие в богослужении в Донском монастыре в память о решении Собора 1917 года о восстановлении патриаршества. Великая княгиня Мария Владимировна встретится со Святейшим Патриархом Кириллом. В столице она посетит Общественную палату РФ, где примет участие в обсуждении вопросов развития благотворительной деятельности.