Социальная защита в действии

Во все районы Рязанской области направлено детское питание для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Благотворительная акция организована фондом продовольствия «Русь» при поддержке правительства региона. В рамках проекта свыше 1000 семей получат гуманитарную помощь – 12628 упаковок смеси «Малютка». Передача детского питания состоялась в комплексном центре социального обслуживания «Семья». В мероприятии приняли участие первый заместитель министра социальной защиты населения области Елена Карпенко, представители органов социальной защиты районов области. Затем продукция была направлена в муниципальные образования, где детское питание получат семьи с детьми до 1 года, находящиеся в трудной жизненной ситуации – многодетные, малообеспеченные и неполные, а также воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Фондом продовольствия «Русь» совместно с правительством также реализуется программа «Продукты – в помощь маме». В рамках проекта семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваются кисломолочной продукцией. С начала года поддержку получили более 7200 семей. По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, в регионе ведется активная работа по вовлечению бизнес-сообщества в благотворительную деятельность. Социально ответственным предприятиям оказывается вся необходимая поддержка.