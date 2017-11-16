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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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Школа патриота

00:01 / Общество

В рамках историко-образовательного проекта «Рубежи родной земли» состоялся первый межмуниципальный семинар для школьников. Проект реализуется региональной общественной организацией «Союз социально активной молодежи «Созвездие» при поддержке региона. Он признан одним из лучших по результатам конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям, занимающимся патриотическим воспитанием, и получил поддержку из федерального бюджета в сумме более 441 тыс. рублей. Инициатива направлена на вовлечение молодых людей в поисковое движение. В рамках проекта организован цикл межмуниципальных образовательных семинаров для школьников, первый из которых состоялся накануне в городе Сасово. В нем заняты учащиеся в возрасте от 14 до 17 лет из Ермишинского, Путятинского, Сасовского, Чучковского, Шацкого районов и города Сасово. Для них провели мастер-классы и лекции. Речь шла о реализации в Рязанской области патриотических проектов, особенностях осуществления поисковой работы, оказании помощи ветеранам, деятельности региональных отделений «Поискового движения России» и «Волонтеров Победы». Планируется, что в ближайшее время аналогичные семинары состоятся в Касимове, Рязани и Скопине. Занятия с детьми проведут ветераны, представители Вооруженных сил, поисковых отрядов и общественных организаций. Губернатор Рязанской области Николай Любимов отмечает важность усиления патриотической работы, участия юных жителей региона в молодежных проектах, Российском движении школьников и Юнармии. «Позитивный настрой, стремление сделать как можно больше добрых и полезных дел заслуживает уважения и поддержки», – подчеркивает Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 198 (5485) от 16 ноября 2017 года
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