Гриппу – нет

Под надзором министерства здравоохранения региона в Рязани началась кампания по иммунизации против гриппа взрослого населения в рамках национального календаря профилактических прививок. Рязанцы могут пройти вакцинацию в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства. Заявки на коллективную вакцинацию следует подавать в поликлинику, закрепленную за территорией предприятия. Консультацию по всем вопросам, касающимся проведения организованной вакцинации, работодатели могут получить по телефону «горячей линии» 8-800-100-22-62, а также по телефонам регионального министерства здравоохранения: 27-64-23, 98-32-88. Профилактика с помощью вакцин является наиболее эффективной мерой борьбы с гриппом. Эта процедура позволяет снизить риск заболевания и возможность возникновения осложнений. Особенно это касается людей, входящих в группу риска.