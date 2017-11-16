Лизинг в помощь

Рязанские аграрии готовятся к страде будущего года

В полевую страду техника решает все. Какая бы ситуация ни возникала с ценами, как бы ни мучили капризы погоды, рязанские аграрии понимают: настанет пора – и придется выходить в поле тракторам, затем нужно будет заниматься специальной обработкой посевов, уборкой. И поэтому модернизируют парк сельхозтехники они постоянно.

Взять хотя бы расположенные в районах филиалы акционерного общества «Рязаньагрохим». В АО «Аграрий» Сараевского района в этом году приобрели новый трактор К-744 РЗ. Сделано это по лизингу. При покупке техники российского производства, в соответствии с постановлением Правительства РФ, предусмотрена 15% скидка. По лизингу филиалы купили и комбайн «Полесье», и другую технику.

Но, пожалуй, самое знаковое приобретение этого года – самоходный опрыскиватель «Барс-3000» отечественного производства. Тоже по лизингу. Стоил агрегат в начале года около 8 миллионов рублей. Конечно, правительственной скидкой агрохимики и здесь воспользовались, но цена все равно немалая. Тем не менее применение этой машины в этом году в АО «Старожиловоагрохим» позволило полностью отказаться от экологически небезопасной авиаобработки.

Такой способ приобретения техники отнюдь не случаен. В стране уже много лет реализуется механизм государственной поддержки АПК через систему федерального лизинга. Через АО «Росагролизинг» осуществляется сельскохозяйственная финансовая аренда с использованием средств из федерального бюджета.

В сотрудничестве с этой компанией заинтересованы и власти. Аграрии региона активно участвуют в лизинговых программах, что предусмотрено Соглашением между областным правительством и АО «Рос-агролизинг». Летом этого года заключено новое Соглашение между областным правительством и АО «Росагролизинг». Документ был подписан губернатором Николаем Любимовым и руководителем компании Валерием Назаровым.

В вопросах модернизации машинно-тракторного парка активно сотрудничают с АО «Рос­агролизинг» не только агрохимики, но и многие другие рязанские аграрии. Так, скажем, хозяйство АПК «Русь» Рыбновского района с помощью этой компании уже приобрело более 18 единиц автотехники, 17 тракторов, 5 комбайнов.

Как отмечает губернатор Николай Любимов, за счет реализации Соглашения расширяются возможности взаимодействия между регионом и АО «Росагролизинг». «Мы это делаем более централизованно, применяя новые формы работы», – подчеркивает глава региона Николай Любимов. В рамках Соглашения рязанские аграрии получили 32 единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму 133,91 млн. рублей.

Не так давно с генеральным директором АО «Росагролизинг» Валерием Назаровым встретился заместитель председателя правительства области Виталий Артемов. Обсуждались новые аграрные проекты: расширение кооперационных связей в АПК региона за счет создания кооперативов и формирование на их базе машинно-технологических компаний (МТК).

Разумеется, аграрии используют для модернизации машинно-тракторного парка широкий арсенал средств: это не только лизинг, но и собственные средства хозяйств, инвестиционные кредиты банков. Всего за 10 месяцев этого года ими приобретено 238 сельхозмашин, в том числе тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, прицепное оборудование на сумму 981,4 млн. рублей.

ГРИГОРИЙ ЯЛОВЕНКО,

руководитель АПК «Русь» Рыбновского района:

– Мы пришли в «Росагролизинг» в прямом смысле с улицы. Когда жили в Москве, часто ходили мимо офиса компании, немало слышали о ней. Когда мы собрались заняться сельским хозяйством, сразу вспомнили про лизинг и обратились в компанию, где нас поддержали. И на сегодняшний день АПК «Русь» – стабильно работающее хозяйство.

ЮРИЙ САНДИН,

советник генерального директора ООО «Агропромышленная группа «Молочный продукт»:

– С «Росагролизингом» мы работаем с 2008 года, брали в лизинг племенной скот, технику на общую сумму свыше 1 млрд. рублей. Партнерство помогает нам расширять и модернизировать производство. Сроки лизинга от 5 до 7 лет на технику и скот для нас очень комфортные, а возможность брать в лизинг технику в рамках правительственной программы 1432 – это двойная выгода для аграриев.