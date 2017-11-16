Вести районов

САСОВО. В селе Бастаново началось строительство многофункционального противопожарного водоема. Пруд размером 70х30 метров (предполагаемая глубина — более двух метров) расположится в селе параллельно речке Лее, которая и напитает его водой. Котлован уже готов. По замыслу инициаторов проекта на берег водоема будет завезен песок, оборудован пирс для забора воды.

ШИЛОВО. Коллекция краеведческого музея пополнилась уникальными предметами эпохи железного века (приблизительно II–III века нашей эры). Среди них бусы, нагрудная бляха, шейные гривны, застежки, пояс с его элементами, перстень, пронизи, головной венчик. Все это принес житель районного центра Вячеслав Кулажский, который нашел их в ноябре этого года на пахоте одного из участков в Шиловском городском поселении. Все подаренные предметы экспонируются в краеведческом музее на временной выставке.

КАДОМ. В Доме культуры прошел большой праздник, посвященный 90-летию ООО «Кадомский вениз». В фойе размещалась выставка изделий предприятия: салфетки, скатерти, подсвечники, абажуры, блузки, крестильные рубашки, палантины. Праздник, посвященный юбилею фабрики, собрал настоящих и бывших сотрудников предприятия, представителей администрации района, всех неравнодушных к прикладному народному творчеству.

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Ученица 9 класса Енкаевской школы Дина Давыдова выступила в финале Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, который прошел в Москве. Более 300 тысяч детей из всех регионов России решили заявить о своих талантах. Право выступить на главной фестивальной сцене получили 250 человек. Рязанскую область представляли три человека (из Рязанского и Кадомского районов и города Скопина).

ЕРМИШЬ. В районе стартовала акция «Пусть осень жизни будет золотой». Инициатором акции стала руководитель ансамбля «Сударушка» Валентина Поротикова. Организовать ее помогли председатель районного совета ветеранов Татьяна Михалина и сотрудники комплексного центра обслуживания населения. Первым мероприятием акции стал концерт ансамбля «Вдохновение».

СОКОЛОВКА. Полянская детская школа искусств стала победителем VI Всероссийского образовательного форума «Школа будущего», прошедшего в Санкт-Петербурге. Проведению форума предшествовал конкурс «100 лучших организаций образования России», в котором приняли участие более 200 школ со всей страны. Победителями конкурса стали 40 гимназий и лицеев, 30 общеобразовательных школ и 30 учреждений дополнительного образования, добившихся наиболее высоких результатов и успехов в образовании детей. По итогам конкурса в номинации «Лучшая детская школа искусств-2017» Полянская дет­ская школа искусств награждена дипломом лауреата и золотой медалью. Руководителю учреждения Тамаре Гавриловне Купцовой вручен почетный знак «Директор года-2017».