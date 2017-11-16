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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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Два агропредприятия Рязанской области наращивают производство куриных яиц

09:01 / Экономика
Это ООО «Новодеревенская птицефабрика» Александро-Невского района и ООО «Родник» Шацкого района
Два агропредприятия Рязанской области наращивают производство куриных яиц

С начала года ими произведено 3,1 и 14,1 млн. штук, что к уровню прошлого года составляет 57,8 процента и 133,1 процента соответственно. Об этом информирует сайт регионального минсельхоза.

По данным министерства, в сельскохозяйственных предприятиях области произведено 577,4 млн. штук (- 4,8 процента), при средней яйценоскости одной курицы-несушки - 246 штук.

Основным производителем в этой отрасли является ЗАО «Окская птицефабрика» Рязанского района, где с начала года произведено 559,3 млн. куриных яиц - около 87,8 процента от общего производства яиц в области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 ноября 2017 года
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