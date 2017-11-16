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Главная страница / Рязанские новости / 16 ноября 2017 года
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Завтра в Рязанской области запретят продавать алкоголь

09:09 / Общество

17 ноября, в Международный день студентов, на территории области будет запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Ограничения введены в соответствии с Законом Рязанской области от 14.11.2011 № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области» и не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания.

Источник: сайт mineconom.ryazangov.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 ноября 2017 года
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