Порядка 10 тысяч человек приняли участие в акции «Живи, Лес!» в Рязанской области

Эта акция прошла в Год экологии во всех регионах страны

Среди тех, кто в этом году посадил в Рязанской области деревья, - работники органов государственной власти и местного самоуправления, студенты, школьники, волонтеры, неравнодушные жители региона.

Проведены масштабные посадки зеленых насаждений на территории всех муниципальных образований региона. Высажены молодые сеянцы и саженцы на площади более 30 гектаров, дополнение проведено на площади 33 гектара, уход за лесными культурами проведен на площади порядка 100 гектаров.

Очищено от захламленности 29 гектаров леса, уборка мусора проведена на площади 15 гектаров.

В учебных заведениях области работники лесного хозяйства провели более 100 лекций о лесе и его обитателях. В школах прошло 250 открытых уроков, посвященных лесу и его значению в жизни человека.

Источник: сайт министерства природопользования Рязанской области